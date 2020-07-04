شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو عايز تسافر المريخ.. فيديو للوكالة الأوروبية هيسفرك الكوكب الأحمر من البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ابتكرت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) مقطع يظهر مشاهد تفصيلية فوق الحفرة المجمدة "كوروليف"، حيث تقع في الأراضي المنخفضة الشمالية، ويبلغ عرضها 51 ميلاً، وعمقها أكثر من ميل ومغطى بطبقة من الجليد المائي السميك.

وانشأت هذه المشاهد من خلال فسيفساء صور مصنوعة من ملاحظات مدار واحد من كاميرا ستيريو عالية الدقة (HRSC) على Mars Express ، والتي تم نشرها لأول مرة في ديسمبر 2018.



فوهة المريخ 1 تجمع الفسيفساء بين البيانات من نظير HRSC وقنوات الألوان، كما لو كان ينظر إلى السطح مباشرة إلى الجنوب من بقعة كبيرة من التضاريس المليئة بالكثبان التي تحيط بجزء من الغطاء القطبي الشمالي للكوكب. كما يستضيف مركو الفوهة كومة من الجليد يبلغ سمكها حوالي 5000 قدم على مدار السنة، وتعمل أعمق أجزاء الفوهة كمصيدة باردة طبيعية، فالهواء الذي يتحرك فوق ترسيب الجليد يبرد وينخفض، مما يخلق طبقة من الهواء البارد تقع مباشرة فوق الجليد نفسه. Advertisements تعمل هذه الطبقة كدرع، وتساعد الجليد على البقاء مستقرًا وتمنعه من التسخين والاختفاء، فالهواء موصل فقير للحرارة، مما يؤدي إلى تفاقم هذا التأثير والحفاظ على فوهة كوروليف متجمدة بشكل دائم.

فوهة المريخ 2

سميت الحفرة على اسم كبير مهندسي الصواريخ ومصمم المركبة الفضائية سيرجي كوروليف، الذي أطلق عليه اسم والد تكنولوجيا الفضاء السوفياتية.

جدير بالذكر أن كوروليف عمل في عدد من المهام المعروفة بما في ذلك برنامج Sputnik، أول الأقمار الصناعية الاصطناعية التي تم إرسالها إلى المدار حول الأرض، وبرامج Vostok و Vokshod لاستكشاف الفضاء البشري، وكذلك أول البعثات بين الكواكب إلى القمر والمريخ والزهرة.