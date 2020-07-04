شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: شركات التكنولوجيا الأمريكية تريد حظر التطبيقات الصينية بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يشعر وادى السيليكون، المركز العالمى لتكنولوجيا المعلومات، بالأسف على التطبيقات الصينية، المحظورة فى الهند، ويريد فى الواقع أن تتخذ الولايات المتحدة خطوة مماثلة ضد التطبيقات الصينى، وذلك وفقًا لرأسمالى هندى أمريكى بارز، حيث حظرت الهند يوم الاثنين 59 تطبيقًا بروابط صينية، بما فى ذلك TikTok ومتصفح UC المشهور، بسبب الانخراط فى "أنشطة تضر بسيادة ونزاهة الهند، والدفاع عن الهند، وأمن الدولة والنظام العام".

وبحسب موقع TOI الهندى، فجاء الحظر على خلفية المواجهة الحالية بين القوات الهندية والصينية على طول خط السيطرة الفعلية فى شرق لاداخ، وقال الرئيس السابق لشركة TiE Silicon Valley السيد Venkatesh Shukla أن TikTok على سبيل المثال أصبحت بسرعة واحدة من أكثر منصات التواصل الاجتماعى تأثيرًا، حيث انضمت إلى أمثال تويتر وفيس بوك وانستجرام من حيث حجم الجمهور والمشاركة الديموغرافية والإعلانات.

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وتعد TiE هى منظمة غير ربحية للتواصل بين الرياديين، وقال شوكلا، صاحب رأس المال الاستثمارى الهندي-الأمريكى: "بالنظر إلى هذه المنافسة على الإعلانات، لا يشعر وادى السيليكون بالأسف تجاه التطبيقات الصينية"، حيث تشير الدولارات الإعلانية إلى الإنفاق الترويجى مقابل الإيرادات المتوقعة المراد تحقيقها.

وأضاف: "فى الواقع، يبدو أن الشعور هنا هو أن الولايات المتحدة يجب أن تحذو حذوها وتحظرها فى الولايات المتحدة أيضًا، بعد كل شيء، لا يُسمح بتشغيل فيس بوك أو تويتر أو انستجرام فى الصين، فلماذا يجب السماح بتشغيل التطبيقات الصينية هنا؟".

وقال مدير ومنتج الفيديو الموسيقى الكوبى الأمريكى، روبى ستاربوك، إن على الولايات المتحدة حظر تطبيق مشاركة الفيديو الصينى، وحظر جميع التطبيقات التى تسيطر عليها الصين، فهى مخاطر على الأمن القومى لا يمكننا تحملها"، وقالت مجلة الأعمال فوربس إن TikTok ستتأثر سلبًا بهذه القيود الجديدة على أكبر سوق لها.