تكنولوجيا: سامسونج تتخطى تطوير رقاقات بدقة تصنيع 4 نانومتر لتبدأ في عملية تصنيع بدقة 3 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد نشر مؤخراً عن خطط سامسونج لتغيير إستراتيجيتها في إطلاق الرقاقات خلال الفترة القادمة، حيث تستعد لمنافسة TSMC بعملية تصنيع الرقاقات بدقة 3 نانومتر مباشرة.

تتخطى العملاق الكوري إنتاج الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 4 نانومتر خلال الفترة القادمة، حيث تتجه الشركة لتطوير وإنتاج الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر مباشرة، في إطار المنافسة القائمة مع TSMC.

تتجه سامسونج للدخول في تحدي جديد مع TSMC، حيث أكدت التقارير على أن تخطي سامسونج لإنتاج الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 4 نانومتر قد يؤدي إلى خسائر في خطط الشركة الإستثمارية، مع بعض الإحتمالات التي تشير إلى خسائر في طلبات التوريد أيضاً.

وتعد شركة سامسونج واحدة من الشركات المحدودة القادرة على منافسة TSMC في سوق الرقاقات، حيث أشارت التوقعات السابقة إلى أن سامسونج قد تتغلب على TSMC في إنتاج الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر، ورغم نجاح TSMC في الوصول بهذه الرقاقات إلا المنافسة بين كلا الشركتين مازالت قائمة حتى الآن.

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ويعود تقدم TSMC على سامسونج في تطوير عملية تصنيع المعالجات إلى أن شركة TSMC لديها تقنية متطورة عن تقنية سامسونج مما يجعلها الإختيار الأول للشركات المصنعة للرقاقات غالباً.

أيضاً يؤكد التقرير على إكتمال أوامر توريد الرقاقات بدقة تصنيع 7 نانومتر في شركة TSMC تقريباً، كما أشار التقرير إلى أن TSMC قد تشهد خسارة ثاني أكبر عملاء الشركة وهي العملاق الصيني هواوي، حيث تتجه هواوي إلى كلاً من كوالكوم و MediaTek بطلبات التوريد الجديدة.

ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات TSMC من إنتاج معالجات بدقة تصنيع 7 و5 نانومتر خلال 2020 بنسبة 40%، بينما ترتفع طلبات التوريد للرقاقات المميزة بدقة تصنيع 16 نانومتر بنسبة 20%.

يذكر أن بعض التوقعات تشير إلى أن إنتقال سامسونج مباشرة إلى عملية تصنيع بدقة 3 نانومتر سيؤدي إلى ضعف الأساس الذي ترتكز عليه الرقاقات، بعد أن إعتمدت الشركة في السابق على الإطار التدريجي في تقليص حجم الرقاقات وتحسين الكفاءة والآداء في الإصدارات الجديدة.

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