تكنولوجيا: LG تستعد لإطلاق أول هاتف بشاشة قابلة للتدوير في 2021

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة LG على خططها لإطلاق أول هاتف بشاشة قابلة للتدوير في العالم خلال عام 2021، حيث يعرف مشروع الشركة الجديد الآن بمشروع B.
بدأت شركة LG في العمل على تطوير أول هاتف بشاشة قابلة للتدوير في مشروع B، لمنافسة إصدارات سامسونج وابل بتصميم جديد في الهواتف الذكية، على أن يكشف عن هذا الإصدار في بداية 2021.
يرتكز مشروع B الجديد من LG على براءة إختراع سجلت من LG خلال العام الماضي، حيث يتميز تصميم الهاتف بشاشة تدعم التمديد من الإطار الجانبي، حيث تعمل الشركة في الوقت الحالي على إنتاج النموذج الأول في منشأة الشركة الصناعية في Pyeongtaek.
ويعد مشروع B المحاولة الثانية لشركة LG في تطوير الأجهزة القابلة للتدوير، حيث جاء إصدار الشركة الأول في جهاز تلفاز LG Signature OLED TV R الذي عرض من LG خلال فعاليات معرض CES للعام 2019.
من جانب أخر تخطط شركة تخطط شركة LG لدعم هاتف B القابل للتدوير بشاشة OLED من إنتاج شركة BOE الصينية، ومن المتوقع أن تعود LG بهذا الإصدار للمنافسة بقوة في سوق الهاتف من جديد، كما تعمل الشركة أيضاً على تطوير إصدار بتصميم غير تقليدي يعرف برمز “Wing”، أيضاً تستعد لإطلاق إصدار مميز من الهواتف الذكية برمز “Rainbow”.
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