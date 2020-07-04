تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد على دعم هاتف iQOO Z1x برقاقة معالج Snapdragon 765G

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في إعلان تشويقي نشر من Vivo اليوم أكدت الشركة على أن هاتف iQOO Z1x المرتقب يأتي برقاقة معالج Snapdragon 765G، لدعم الإتصال بشبكات 5G.
تستعد شركة Vivo للإعلان الرسمي عن هاتف iQOO Z1x في مؤتمر يعقد في 9 من شهر يوليو الجاري، واليوم كُشِف عن إعلان تشويقي يقدم تفاصيل جديدة عن هذا الإصدار.
تدعم رقاقة معالج Snapdragon 765G هاتف Vivo المرتقب iQOO Z1x في الإتصال بشبكات 5G بالأنماط الثنائية SA/NSA، كما أكدت علامة iQOO التجارية على أن هاتف iQOO Z1x يأتي بشاشة تدعم معدل تحديث 120Hz.
أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية في الجانب الأيمن من الشاشة، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، أيضاً يضم الهاتف منفذ USB-C للشحن، مع مدخل 3.5مم للسماعات.
يذكر أن الصور الرسمية التي كشف عنها لهاتف iQOO Z1x تؤكد على تصميم الهاتف الذي يحاكي تصميم الإصدار السابق Z1، إلا أن موقع فلاش LED إنتقل في الإصدار الجديد إلى يمين الكاميرة.
أيضاً كشفت تسريبات TENAA عن مواصفات هاتف iQOO Z1x الذي يأتي بشاشة TFT بحجم 6.57 إنش، وجودة عرض FullHD بلس، كما يتميز الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، وتأتي كاميرة السيلفي بمستشعر بدقة 16 ميج بيكسل، مع إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية ومستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل.
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