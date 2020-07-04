Xiaomi تُعلن عن تلفاز ذكي جديد يضم شاشة OLED بحجم 65 إنش وبدقة 4K

فاطمة أيت طالب - دبي - أصبح سوق التلفزيونات أكثر تنوعًا، ولكن شركة Xiaomi ذكرت يوم أمس أن لديها خططًا كبيرة لقطاع التلفزيونات الراقية من خلال الإعلان عن تلفاز OLED جديد يمتاز بحجم 65 إنش وبدقة 4K يُدعى Xiaomi Mi TV Master.

شاشة 65 إنش المستخدمة في هذا التلفاز الجديد تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، وبسرعة إستجابة تصل إلى 1 جزء من الثانية، كما أنها تدعم 98.5 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3، وتوفر سطوع عالي يصل إلى 1000 شمعة، وزاوية مشاهدة تبلغ 178 درجة، علمًا أنها تدعم كذلك Dolby Vision.

تصميم التلفزيون مثير للإعجاب أيضًا، فهو يضم شاشة بإطار يمتاز بسمك 4.6 ملمتر فقط في جميع الجوانب الأربعة، مما يجعل الشاشة تغطي 98.8 في المئة من الواجهة. هناك وضع مخصص للألعاب، ومحرك للذكاء الإصطناعي من أجل ” التعديل الديناميكي لجودة الصورة على مستوى البكسل “. من الناحية النظرية، يجب أن يقدم أكثر من 20 تحسينًا لجودة الصورة وخمسة إعدادات مسبقة للمشاهد الرئيسية.

تلفاز Xiaomi Mi Master TV الجديد يوفر تجربة مميزة على مستوى الصوت أيضًا، فهو يضم إثنين من مكبرات الصوت بقوة 12.5W، وإثنين من مكبرات الصوت بقوة 10W ، فضلا عن مكبر صوت آخر بقوة 20W. وتجدر الإشارة إلى أن مكبرات الصوت هذه تدعم Dolby Audio و DTS Audio، علمًا أن هناك أربع ميكروفونات أيضًا من أجل المساعد الرقمي Xiao AI.

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تلفاز Xiaomi الجديد يضم كذلك المعالج MediaTek MT9650 الرباعي النوى، ومعالج الرسوميات Mali-G52 MC1، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB، فضلا عن ثلاثة منافذ HDMI وإثنين من منافذ USB و S/PDIF و lAN علمًا أن هذا التلفاز يدعم كذلك WiFi 808.11 a/b/g/n/ac و Bluetouth 5.0.

عمومًا، تلفاز Xiaomi Mi TV Master الجديد متوفر للطلب المسبق إبتداءً من اليوم، ويمكن شراؤه من الموقع الرسمي للشركة على شبكة الإنترنت في الصين مقابل 13 آلف يوان صيني، وهو ما يُعادل 1840 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.