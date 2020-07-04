الإعلان التشويقي الأحدث من OnePlus يكشف لنا عن تصميم الهاتف OnePlus Nord

فاطمة أيت طالب - دبي -

وصلت الضجة المحيطة بالهاتف OnePlus Nord القادم من شركة OnePlus إلى مرحلة متقدمة حيث نتوقع ظهور الهاتف لأول مرة في الأسبوع المقبل. يُقدم لنا الفيديو الترويجي الأخير نظرة مختصرة على أحد الأجهزة لجزء من الثانية مما يؤكد التصميم أيضًا. عند حوالي الدقيقة الأولى، حصلنا على نظرة على الواجهة الأمامية للهاتف والتي تعرض لنا الشاشة بثقوبها المزدوجة وتكشف أيضًا عن الجانب الأيمن الذي يحتوي على زر Alert Slider وزر التشغيل.

ثم ينتقل الإعلان بسرعة إلى مرحلة تم فيها عرض الواجهة الخلفية للهاتف حيث نرى وحدة الكاميرا العمودية الطويلة وشعار OnePlus في المنتصف وفلاش LED المنفصل عن وحدة الكاميرات.

وبالإضافة إلى الفيديو، فقد حصلنا كذلك على تأكيد بأن الهاتف OnePlus Nord سيضم المعالج الثماني النوى Snapdragon 765G، وهذا لا يبدو مستغربًا بالنظر إلى أن المؤسس المشارك لشركة OnePlus، السيد Carl Pei كان قد كشف لنا في الأسبوع الماضي خلال مقابلة معه أن الهاتف OnePlus Nord سيضم بالفعل هذا المعالج.

الآن، يبقى أن نرى كم عدد الهواتف التي ستُعلن عنها شركة OnePlus بالنظر إلى أن OnePlus Nord عبارة عن سلسلة وليس جهاز واحد فقط. الشيء الوحيد المؤكد هو أن سلسلة هواتف OnePlus Nore Series ستنافس في سوق الهواتف الذكية المتوسطة حيث بدأت شركة OnePlus رحلتها في العام 2014.