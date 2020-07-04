هيئة صينية تكشف عن سرعات الشحن في Huawei Mate 10 و Galaxy Tab S7 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت الهيئة التنظيمية الصينية CCC بمنح شهادات المصادقة لدفعة جديدة من الأجهزة المحمولة، بما في ذلك جهازين قادمين من Huawei وسامسونج على التوالي، ويتعلق الأمر هنا على الأرجح بكل من Huawei Mate 40 و Galaxy Tab S7 و +Galaxy Tab S7.

وبالنسبة للهاتف Huawei Mate 40، فقد كشفت لنا الشهادة الممنوحة من قبل الهيئة الصينية أنه سيدعم الشحن السريع بقوة 66W على الرغم من أن الشاحن المصادق عليه يدعم أيضًا الشحن السريع بقوة 40W مما يعني أنه متوافق كذلك مع الهواتف الذكية الحالية التي تدعم 40W SuperCharge من الشركة. وبطبيعة الحال، لا يوجد تأكيد على أن هذا الشاحن سينتهي به المطاف مع سلسلة هواتف Huawei Mate 40 Series ولكن ما هو أفضل مرشح ليكون بطل الشحن الجديد للشركة.

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أما بخصوص الجهازين اللوحيين Galaxy Tab S7 أو +Galaxy Tab S7، فقد كشفت لنا الهيئة الصينية الآن أن كلا الجهازين سيدعمان الشحن السريع بقوة 15W، وهذا ما يعني بأن شحن بطاريات هذين الجهازين بالكامل سيستغرق بعض الوقت علمًا أن Galaxy Tab S7 سيصل مع بطارية بسعة 7700mAh، بينما سيصل +Galaxy Tab S7 مع بطارية بسعة 10000mAh.