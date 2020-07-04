شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه هجمات سيبرانية وما هى أنواعها وأبرز أدواتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دخول عصر الإنترنت، ظهر نوع جديد من الحروب التى لا تعتمد على القتال أو الجنود، بل تعتمد على الإنترنت والتى تعرف بـ "الهجمات السيبرانية"، حيث بدأت هذه الحروب فى الانتشار ليس فقط بين الدول وبعضها البعض بل أيضًا بين الأفراد والجماعات المجهولة.

حروب الإنترنت

هو مصطلح يشير إلى استخدام الكمبيوتر والإنترنت فى مهاجمة الأعداء وهم يدعون بالمخترقين "الهاكرز" وهناك العديد من المنظمات فى جميع أنحاء العالم، حيث تم شن الهجوم من أحد أجهزة الكمبيوتر أو مجموعة من الاجهزة على جهاز كمبيوتر آخر أو عدة أجهزة كمبيوتر أو شبكات.

أنواع الهجمات السيبرانية:

هناك هجمات يكون الهدف ورائها تعطيل أجهزة الكمبيوتر المستهدفة أو هجمات يكون الغرض منها الوصول الى بيانات جهاز الكمبيوتر المستهدف وربما الحصول على امتيازات المسئول عنه.

أبرز أدوات الهجمات الالكترونية

من أجل الوصول إلى هذه الأهداف لتعطيل عمليات التشغيل، يقوم مجرمو الفضاء الإلكترونى بنشر عدد من الوسائل التقنية المختلفة، ودائما ما تكون هناك وسائل جديدة مبتكرة، وتتداخل بعض هذه الفئات لكن هذه هى المصطلحات التى ربما تسمعها كثيرا ومنها:

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البرامج الضارة "Malware"

التصيد "Phishing"

حجب الخدمات "Denial Of Service"

الرجل فى المنتصف "Man in the middle"

التعدين الخبيث "Cryptojacking"

حقن هجوم SQL

هجمات دون انتظار "Zero-Day"