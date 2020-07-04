تكنولوجيا: شاومي تعتمد شاحن جديد بقدرة شحن 120W عبر وكالة 3C في الصين

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت شركة شاومي مؤخراً شاحن جديد بقدرة تصل إلى 120W عبر وكالة 3C في الصين، حيث تشير التوقعات إلى أن العملاق الصيني في طريقها للإعلان عن الشاحن الجديد قريباً.
رصد شاحن شاومي الجديد بقدرة 120W في قاعدة بيانات 3C، حيث حصل الشاحن على شهادة تؤكد على كفاءة معايير الحماية والآمان في الشاحن الجديد.
ويظهر شاحن شاومي بقدرة 120W في قاعدة بيانات 3C بنموذج رقم MDY-12-ED، والذي يدعم معايير 20V/6A، إلا أن الكثير من التفاصيل حول تقنية الشحن في هذا الإصدار مازالت غير واضحة حتى الآن.
يذكر أن شركة شاومي كشفت عن إصداراتها من الفئة المميزة هذا العام، إلا أن التوقعات تشير إلى أن تقنية الشحن الجديدة ستقدم مع الإصدار الجديد من هواتف Mi Mix، أو مع إصدار جديد من أجهزة Mi Notebook يطلق لاحقاً هذا العام.
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