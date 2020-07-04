فريق DxOMark يكشف عن مراجعته الكاملة للكاميرا الأمامية الخاصة بالهاتف Xiaomi Mi 10 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - قام فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية بتحليل ومراجعة الكاميرا الأمامية للهاتف Xiaomi Mi 10 Pro. في حين أن هذا الهاتف يضم كاميرا أساسية في الخلف بدقة 108 ميغابكسل وكاميرا واسعة الزاوية وكاميرتين مقربيتن، فهو يضم كاميرا واحدة في الأمام تضم مستشعر بدقة 20 ميغابكسل وعدسة بفتحة 2.0 قادرة على تسجيل فيديوهات FullHD بمعدل 30 إطار في الثانية.

قام فريق DxOMark بمنح هذه الكاميرا الأمامية التقييم 83 نقطة، مما يضعها في منتصف القائمة إلى جانب بعض الهواتف الذكية الأخرى مثل Galaxy A71 والهواتف الرائدة القديمة مثل iPhone XS Max. وتلقت الكاميرا الأمامية للهاتف Xiaomi Mi 10 Pro إشادة كبيرة بفضل الأداء الرائع في الظروف الملائمة والتعرض المستمر للوجوه في معظم الظروف.

ومع ذلك، فقد كانت هذه الكاميرا تُعاني على مستوى النطاق الديناميكي. على الرغم من أنها تعرض الوجوه بشكل جيد، إلا أنه لا يمكنها إبراز المشاهد أثناء وجود الضوء الساطع. الألوان غير متسقة وقد تجعل لون البشرة أحيانًا أحمر اللون في الإضاءة المنخفضة. على الرغم من أن العدسة ثابتة التركيز، إلا أنها توفر مجالاً ذات عمق واسع جدًا مما يُبقي الوجوه حادة بشكل مقبول سواء كنت تلتقط صورة شخصية أو تجلس حول الطاولة.

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عمومًا، يمكنكم الحصول على المزيد من التفاصيل حول الكاميرا الأمامية للهاتف Xiaomi Mi 10 Pro على الموقع الرسمي لفريق DxOMark إنطلاقًا من رابط المصدر أدناه.