متجر Apple App Store يحقق عائدات مثيرة جدًا للإعجاب خلال جائحة COVID-19

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من إمتلاك نظام الأندرويد لحصة سوقية تفوق بكثير الحصة السوقية لنظام iOS، فيبدو أنه عندما يتعلق الأمر بكسب الأموال من التطبيقات، فإنه من الصعب إنكار حقيقة أن نظام iOS يجني أرباحًا أكبر. يبدو أن تقريرًا جديدًا من مؤسسة Sensor Tower المتخصصة في بحوث السوق يؤكد ذلك، وخاصة خلال جائحة COVID-19.

إستنادًا إلى المعلومات التي جمعوها، فيبدو أن مستخدمي iOS أنفقوا في متجر Apple App Store ضعف ما أنفقه مستخدمي الأندرويد تقريبًا على متجر Google Play Store خلال النصف الأول من العام 2020. ويدعي التقرير أن متجر Apple App Store تمكن من حصد عائدات إجمالية قدرها 32.8 مليار دولار أمريكي بينما تمكن متجر Google Play Store من حصد عائدات إجمالية قدرها 17.3 مليار دولار أمريكي. وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فقد شهد متجر آبل زيادة على مستوى العائدات بنسبة 24.7 في المئة بينما شهد متجر Google Play Store زيادة بنسبة 21 في المئة.

كان بعض المحللين إقترحوا سابقًا أن شركة آبل ستستفيد من جائحة COVID-19. بسبب الإغلاق التام لجميع الأنشطة الصناعية والتجارية تقريبًا وإضطرار المزيد من الأشخاص إلى البقاء في منازلهم، حاول المستخدمون البحث عن طرق أخرى للترفيه عن أنفسهم، وكان شراء البرامج التلفزيونية والأفلام والإنفاق على التطبيقات إحدى طرق القيام بذلك.

هذا لا يعني أن مستخدمي الأندرويد لم يفعلوا الشيء نفسه، ولكن على إفتراض أن هذه الأرقام صحيحة، فيبدو أن مستخدمي iOS ينفقون بالتأكيد أكثر من مستخدمي الأندرويد.