iPad Pro مع شاشة MiniLED سيصل في الربع الأول من العام 2021، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا العام، أشيع أن شركة آبل تعمل على جهاز iPad Pro جديد يضم شاشة تستند على تكنولوجيا MiniLED، ولكن تردد في وقت لاحق أن شركة آبل أجلت خططها لإطلاق منتجاتها التي تستخدم شاشات MiniLED إلى العام 2021. الآن، جرى تأكيد هذه الشائعات الأخيرة من قبل تقرير جديد تم نشره للتو.

التقرير الجديد والذي وردنا من موقع DigiTimes يشير إلى أن شركة آبل تعتزم إطلاق جهاز iPad Pro يستخدم شاشة MiniLED في الربع الأول من العام 2021. ويقول التقرير بالضبط : ” من المتوقع أن تبدأ الشركتان شحن كميات صغيرة من شاشات MiniLED في الربع الرابع من العام 2020 للتجهيز من أجل إطلاق iPad Pro جديد في الربع الأول من العام 2021 “.

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قامت آبل فعلاً بإطلاق طراز جديد من iPad Pro في وقت سابق من هذا العام، ولكنه جاء بتحديثات متواضعة جدًا على مستوى المواصفات التقنية. إستمر هذا الجهاز اللوحي في إستخدام المعالج Apple A12 نفسه، ولكنه وصل تحت إسم Apple A12Z Bionic لأنه حصل على نواة إضافية في معالج الرسوميات. هذا يعني أن كل شيء آخر ظل على حاله تقريبًا، ولكن مع زيادة طفيفة في قدراته الرسومية. يُشاع أن iPad Pro المُزود بشاشة MiniLED سيحصل على ترقية أكبر بكثير، ولكن لم تُعلن آبل رسميًا عن أي شيء.

يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، وخاصة إذا نظرنا إلى السجل المضطرب لموقع DigiTimes، ولكن في الوقت نفسه، حصول iPad Pro على ترقية كبيرة في العام 2021 هو أمر وارد تمامًا أيضًا.