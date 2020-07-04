شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة من قمر ناسا الصناعى تكشف عن حرائق أريزونا من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تمت معالجة الصورة لتسليط الضوء على ما تسميه ناسا "ندبة الحرق" على الأرض، والتي تظهر باللون الأسود والرمادي الداكن، في حين أن المناطق ذات النباتات غير المحترقة مظللة باللون الأحمر.



حرائق أريزونا

بدأ حريق Bighorn Fire في الأصل في 5 يونيو، حيث انتشر الحريق بسرعة وغطى أكثر من 114000 فدان أو 48 ميلاً مربعاً في غضون أيام قليلة، مما تطلب أكثر من 800 من رجال الإطفاء وعمال الطوارئ للتصدى لهذه النيران.

كان من الصعب بشكل خاص إدارة الحريق بسبب النباتات الجافة الوفيرة للوقود، بينما خلقت المناظر الطبيعية الجبلية اختلافات في ضغط الهواء أدت إلى تسريع الرياح المحملة بالهب.

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وقال دي هاينز، المتحدث باسم الفريق الذي يقاتل الحريق: "إنها نوعًا ما مثل المدخنة، والطريقة التي تصعد بها الرياح إلى الأخاديد بين التضاريس والرياح، كانت النيران صعبة للغاية".

كما أنه حتى 1 يوليو، كان الحريق لا يزال لم يتم احتواءه بالكامل، بينما تم إخلاء ما بين 130 و 150 منزلاً في المنطقة، وكان الحريق واحدًا فقط من ثلاثة حرائق غابات رئيسية في أريزونا في يونيو، حيث اندلع حريق مانجوم بالقرب من منتزه جراند كانيون الوطني، واجتاح حريق بوش أكثر من 180 ميلًا مربعًا خارج فينيكس.

فيما تم إطلاق القمر الصناعي ASTER في الأصل في عام 1999 كمشروع مشترك من ناسا مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية لرصد التغييرات واسعة النطاق في المناظر الطبيعية للأرض.

يستخدم هذا النظام نظام تصوير عالي الدقة يمكن أن يلتقط صورًا لكل من طيف الضوء المرئي والأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء، وفقًا لمقال نشر على مدونة NASA's Jet Propulsion Laboratory.

كما تم استخدام صور القمر الصناعي سابقًا لمساعدة العلماء على دراسة مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك تكوين السحابة، والتقدم الجليدي والتراجع، وصحة المحاصيل، وتلوث الهواء، وصحة الشعاب المرجانية، من بين أمور أخرى.