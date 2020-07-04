شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تعدل مركبات تستخدم في إنقاذ رواد الفضاء العائدين إلى الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الخدمة الصحفية لقوات المنطقة المركزية في الجيش الروسي عن تعديل بعض العربات البرمائية التابعة لها والتي تستخدم في مهمات الإنقاذ واستقبال الرواد العائدين من الفضاء، بحسب روسيا اليوم.

وقال بيان صادرعن المكتب الصحفي التابع لهذه القوات "تم تحديث بعض عربات أمفيبيا البرمائية التابعة لقواتنا، والتي لها القدرة على العمل في أصعب التضاريس، وتستخدم في عمليات الإنقاذ واستقبال رواد الفضاء الذين يعودون من المحطة الفضائية إلى الأرض على متن مركبات سويوز الروسية، عمليات تحديث المركبات تمت في أحد مراكز الصيانة بضواحي العاصمة موسكو".

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ومن جانبه قال قائد فرق الإنقاذ والبحث في قوات المنطقة المركزية التابعة للجيش الروسي، يفغيني سونتسيف: "لقد تم تعديل 3 مركبات من نوع PEM-1 و PEM-2 وزودت إحدى الآليات البرمائية التابعة لقواتنا برافعة خاصة ستستخدم في عمليات إجلاء الرواد من مركبات سويوز عند عودتها إلى الأرض.. الآليات المذكورة خضعت لتعديلات كبيرة واستبدلت فيها المحركات وبعض أجزاء الهيكل ومنظومات التعليق، كما عدلت فيها المقصورات والتقنيات الداخلية، المركبة التي زودت برافعة خاصة خضعت لفحوصات إضافية من قبل خبراء في الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة التكنولوجية والنووية".

وتجدر الإشارة إلى أن الآليات التابعة لقوات المنطقة المركزية في الجيش الروسي كانت قد شاركت على مدى السنوات الـ 20 الفائتة في 80 عملية استقبال لرواد الفضاء العائدين إلى الأرض على متن مركبات "سويوز" الفضائية الروسية.