تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن بطارية بقدرة 6800 mAh لدعم هاتف Galaxy M41

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة التي جاءت عبر Mysmartprice عن بطارية بقدرة 6800 mAh لدعم هاتف الشركة المتوسط المرتقب Galaxy M41.

أكدت أحدث التقارير التي نشرت في Mysmartprice على أن العملاق الكوري تستعد للعودة لخططها السابقة لإطلاق هاتف Galaxy M41 قريباً، بشكل خاص بعد رصد بطارية الهاتف المميزة بقدرة 6800 mAh في قاعدة بيانات 3C.

وتظهر البطارية في قاعدة بيانات 3C في الصين بنموذج رقم EB-BM415ABY، حيث أعتمدت البطارية رسمياً بقدرة 6800 mAh، وميزة دعم 4.43V، ومن المتوقع أن يدعم البطارية شاحن بقدرة 15W.

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وتشير التوقعات إلى أن السعة الكاملة للبطارية التي تدعم هاتف Galaxy M41 ستصل إلى 7000 mAh، وهي سعة مضاعفة لإصدار الشركة السابق الذي ضم بطارية بقدرة 3500 mAh.

كما تشير بعض التوقعات إلى أن سامسونج قد تتجه لإطلاق هذا الإصدار بعنوان Galaxy M51 الذي شغل بالفعل بعض التسريبات خلال الفترة الماضية، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول إصدار سامسونج المتوسط الذي يأتي بأعلى قدرة في البطارية قدمت في هواتف الشركة حتى الآن.

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