تكنولوجيا: الإصدار القادم من تطبيق Chrome على منصة الأندوريد يدعم 64 بت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة جوجل لإطلاق الإصدار الجديد من تطبيق Chrome على منصة الأندوريد خلال شهر أغسطس المقبل، على أن يتم تبديل هذا الإصدار لدعم 64 بت.

كانت شركة جوجل قد أعلنت عن التطبيقات التي ترتكز على معمارية 64 بت خلال عام 2014 عند الإعلان عن Android 5.0 Lollipop، ومع تحول الكثير من تطبيقات الأندوريد لدعم التغيير الجديد، أعلنت شركة جوجل عن خطهها لتحويل تطبيق كروم على منصة الأندوريد إلى 64 بت أيضاً في تحديث التطبيق القادم.

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وينطلق الإصدار القادم من تطبيق Chrome على منصة الأندوريد برقم v85، ومن المقرر أن تستبدل المعايير الجديدة معمارية 32 بت الحالية التي يرتكز عليها النطبيق، ومن المقرر أن يدعم هذا التغيير الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل Android 10 أو الإصدارات اللاحقة، أيضاً ينطلق Chrome v85 رسمياً في شهر أغسطس.

يذكر أن إنتقال جوجل إلى معمارية 64 بت في تطبيقات الشركة على منصة الأندوريد جاء بتحول بطيء مقارنة بمنصة iOS، إلا أن هذا التحول إلى 64 بت سيدعم جوجل في النهاية لتحسين معايير الآمان والحماية في التطبيق.

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