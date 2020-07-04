الطلبات المسبقة على جهاز Playstation 5 قد تبدأ في المستقبل القريب

فاطمة أيت طالب - دبي - الآن بعد أن تم الكشف عن جهاز Playstation 5 بالكامل تقريبًا من شركة Sony، فإن الشيء التالي الذي ربما يتساءل اللاعبون عنه هو كم سيكلف ومتى سيكون متاحًا للشراء. الخبر السار هو أنه يجب أن يتم الكشف عن هذه التفاصيل في الأسبوعين المقبلين، على الأقل وفقا للتغريدة الأخيرة من Roberto Serrano.

ووفقا لتغريدة Roberto Serrano، فهو يقول أنه من المتوقع أن تكشف شركة Sony عن سعر جهاز Playstation 5 وبدء تلقي الطلبات المسبقة على الجهاز في اليوم 13 من شهر يوليو الجاري. في حين أنه لا ينبغي لنا أن نأخذ كل ما نقرأه على الإنترنت على محمل الجد، فينبغي الإشارة إلى أن تسريبات Roberto Serrano لطالما كانت صادقة في الماضي، مثل تأكيد إنعقاد حدث الكشف عن Playstation 5 في شهر يونيو، ولكن لا يزال ينبغي التعامل مع كل شيء بحذر شديد.

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كانت هناك الكثير من التكهنات المحيطة بسعر Playstation 5. أحد أسباب ذلك هو أنه مع Playstation 4، كانت Sony تحظى بأفضلية السعر على مايكروسوفت في البداية، وهو الأمر الذي نعتقد بأنه لعب دورًا في تفوق Playstation 4 على جهاز Xbox One بفارق كبير.

ومع ذلك، قد لا يكون هذا هو الحال مع Playstation 5، فقد أشارت شركة Sony نفسها إلى أن جهازها الجديد لن يكون رخيصًا. تشير التسريبات الأخيرة على متجر أمازون إلى أن النسخة الرقمية من جهاز Playstation 5 ستُكلف 450 دولار أمريكي، بينما ستكلف النسخة الكاملة ما يصل إلى 565 دولار أمريكي.