آبل لديها خطط للتخلص من القطع في شاشات هواتف iPhone

فاطمة أيت طالب - دبي - كان القطع في شاشات الهواتف الذكية موضوعًا لنقاش حاد، فهناك بعض المستخدمين الذين يكرهون هذا التصميم، بينما لا يبدو الآخرون منزعجين للغاية. جربت الشركة حلولاً مختلفة، مثل إستخدام الثقوب في الشاشات أو الكاميرات المنبثقة، ولكن ولا واحد من هذه الحلول يُعتبر مثاليًا.
إذا كنت من محبي iPhone الذين يكرهون القطع، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أنه وفقا لتقرير صادر من موقع Patently Apple، فيبدو أن شركة آبل تعمل على طريقة للتخلص من هذا القطع. لقد إكتشفوا براءة إختراع تصف خطط آبل لإخفاء مجموعة متنوعة من المستشعرات تحت شاشة الجهاز.
وهذا يعني أن شركة آبل قد لا تضطر بعد الآن إلى قطع جزء من الشاشة من أجل إيواء الكاميرا الأمامية وبقية المستشعرات الأخرى. سيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى تخلي الشركة عن القطع إلى الأبد، بالإضافة إلى إحتمال جعل إطار الشاشة في هذه الأجهزة أرق مستقبلاً.
ومع ذلك، فشركة آبل ليست الوحيدة التي تحاول التخلص من القطع، ولكن هذا الأمر ليس سهلاً كما قد يعتقد المرء. على سبيل المثال، يعني وضع الكاميرا تحت الشاشة أنه من المحتمل أن يؤثر على جودة صورة الكاميرا، وهو أمر غير جيد بطبيعة الحال. يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة آبل ستنجح في القيام بذلك قبل الشركات الأخرى أم لا، فلا يوجد حاليًا ما يؤكد أن براءة الإختراع هذه ستصبح حقيقة.
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