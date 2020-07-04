سامسونج تُطلق شاحن لاسلكي جديد يقوم بتعقيم هاتفك الذكي بالكامل

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تفكر في الأمر، فهل سيكون مقعد المرحاض أنظف من هاتفك الذكي؟ بالنظر إلى ما نقوم به في المرحاض، فسيكون من المعقول أن نعتقد بأن الهاتف الذكي أنظف من المرحاظ، ولكن الحقيقية هي أن الدراسات وجدت أن هواتفنا أكثر قذارة بالفعل بسبب لمس أيدينا لها، وأن أيدينا تلمس أي شيء وكل شيء.

الآن في ظل تفشي فيروس COVID-19، أصبحت النظافة الشخصية أكثر أهمية من أي وقت مضى، وشركة سامسونج هنا للمساعدة. كشفت الشركة النقاب عن شاحن لاسلكي جديد يأتي مع جهاز تعقيم مدمج يستخدم ضوء الأشعة فوق البنفسجية للمساعدة في تعقيم أجهزتك. ووفقا لشركة سامسونج، فسوف يكون ضوء الأشعة فوق البنفسجية قادرًا على قتل ما يصل إلى 99 في المئة من البكتيريا في غضون 10 دقائق فقط.

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بطبيعة الحال، سيستغرق هاتفك الذكي أكثر من 10 دقائق ليتم شحنه بالكامل، ولكن حقيقة أن هذا الملحق يعمل كشاحن لاسلكي ومعقم يعني أنه يمكنك فقط إدخال هاتفك وتعقيمه وشحنه في نفس الوقت. نظرًا لحجمه، سيكون قادرًا أيضًا على شحن ليس فقط هاتفك الذكي، ولكن أيضًا الأجهزة اللاسلكية المتوافقة الأخرى مثل Galaxy Buds و Galaxy Watch. هذا يعني أنه يمكنك تعقيم أدواتك الأخرى في نفس الوقت.

مفهوم الشواحن اللاسلكية االتي تضم معقمات الأشعة فوق البنفسجية ليست جديدة وقد رأينا منتجات مماثلة من شركات أخرى في الماضي، ولكن هذا لا يعني أن هذا الملحق لا يستحق أن تلقي نظرة عليه. في الوقت الحالي، لا يتم بيع الجهاز إلا في تايلاند حيث يُكلف 51 دولار أمريكي. ليست هناك حاليًا أية معلومات حول ما إذا كان هذا الملحق سيشق طريقه إلى أسواق أخرى أم لا، ولكننا سنواصل ترقب الوضع من أجل ذلك.