لبعض الأسباب، تعتقد آبل أن لوحات المفاتيح الزجاجية مناسبة أكبر للحواسيب المحمولة

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا إضطررت لكتابة فقرات طويلة على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بإستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، فأنت تعلم أنها ليست تجربة ممتعة للغاية. هناك شيء ما يتعلق بإستخدام لوحة المفاتيح الفعلية مع ردود الفعل اللمسية التي تسهل الأمور، ولكن آبل تعتقد أنها تستطيع تغيير ذلك.

وفقا لبراءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا من قبل موقع Apple Insider، فيبدو أن شركة آبل تتلاعب مع فكرة إنشاء لوحة مفاتيح مصنوعة من الزجاج. الفكرة هي أنه بإستخدام الزجاج، تعتقد الشركة أن ذلك لن يؤدي فقط إلى جعل لوحة المفاتيح تدوم طويلاً، وإنما يسمح أيضًا بالإحتفاظ بالعبارات المطبوعة عليها إلى الأبد، ويمكن كذلك إستخدامها في الأجهزة الصغيرة مثل الأجهزة اللوحية أو الحواسيب المحمولة.

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تعتقد شركة آبل أيضًا أنه بإستخدام الزجاج، سيحصل المستخدمون على إضاءة خلفية أفضل حيث يمكن إضاءة الزر بالكامل، وليس الحروف المطبوعة فقط. وعلاوة على ذلك، فذلك يسمح أيضًا بتوفير تأثيرات ضوئية مميزة إذا كانت أضواء LED الخلفية المستخدمة في لوحة المفاتيح تدعم ألوان RGB.

لسنا متأكدين مما إذا كان إقتراح آبل يعني أنه يمكننا النظر في أغطية المفاتيح المصنوعة من الزجاج أو إذا كانت لوحة المفاتيح بأكملها ستًصنع من الزجاج لتصبح كشاشة ضخمة. حاولت آبل إعادة إختراع لوحة المفاتيح من خلال إستخدام الأزرار التي تستند على آلية الفراشة، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل بسبب ظهور بعض المشاكل التقنية. ومع ذلك، نظرًا إلى أن هذه مجرد براءة إختراع، فلا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت آبل تخطط لتحويلها إلى واقع أم لا.