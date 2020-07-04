شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة بفيس بوك وانستجرام لتنبيه المستخدمين بضرورة ارتداء الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة فيس بوك إنها تضيف رسالة إلى خط تدفق الأخبار فى منصتى فيس بوك وانستجرام لتشجيع الناس على وضع كمامات الوجه، وسيظهر تنبيه فى أعلى خط تدفق الأخبار على فيس يوك بحيث يوجه المستخدمين إلى مركز معلومات فيروس كورونا، وستكون هناك روابط إلى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها للحصول على مزيد من المعلومات، وسيضع انستجرام تنبيهاً مماثلاً مع روابط لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأوضحت الشركة إن هذه الخطو تأتى استجابة للزيادة فى عدد حالات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة التى سجلت رقماً قياسياً يوم الأربعاء الماضى فى عدد الحالات فى يوم واحد، حيث بلغت 50000 حالة جديدة، حيث بدأت ولايات كثيرة بإعادة النظر فى خطط إعادة انفتاحها فى يونيو.

وقد شارك الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، مارك زوكربيرج متابعيه عبر حسابه الشخصى بموقع "انستجرام"، صورة جديدة له مع زوجته وهما يرتديان الكمامات القماشية الملونة، مناشدا بضرورة ارتدائها للحفاظ علي حياة المواطنين وكذلك استمرار فتح البلاد، فى إشارة إلى الزيادة الملحوظة مرة أخرى لعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة بعد فترة من قلة عددهم.

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وعلق مارك علي الصورة قائلا :"يرجى ارتداء كمامة.. كورونا تنتشر بسرعة مرة أخرى وتساعد الأقنعة على الحفاظ على صحة الأشخاص وإبقاء البلاد مفتوحة".

جدير بالذكر لم تكن هذه الميزة الجديدة هى الأولى من نوعها التى طرحتها الشركة تزامنا مع أزمة كورونا، بل أطلقت خدمة بانستجرام وتطبيق الشبكة الاجتماعية الرئيسى فى إبريل الماضى، لمساعدة المستخدمين على الوصول إلى المعلومات الرسمية والموثوقة حول انتشار فيروس كورونا، فى محاولة للحد من الأخبار المضللة وغير الصحيحة، التى يتم تداولها عبر السوشيال ميديا، كجزء من الحملة التى تعهدت الشركة الأمريكية القيام بها بعد اتهامها من قبل العديد من الحكومات بالمساهمة فى الترويج للشائعات.