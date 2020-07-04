شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يبدأ تجربة ميزة تتيح عرض القصص فى شاشة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختبر حاليا تطبيق انستجرام ميزة جديدة تتيح للمستخدمين عرض القصص كاملة في شاشة واحدة، حيث بدأ مطورو التطبيق في اختبار الميزة الجديدة بالفعل مؤخراً، إذ تحرص شركة فيس بوك على دعم شبكة انستجرام بالمميزات الجديدة لتحسين تجربة المستخدم، وتستهدف الشركة بالتحسينات والمميزات الجديدة قصص انستجرام.

وبحسب موقع fonearena الهندى، فتدعم ميزة قصص انستجرام التى يجري اختبارها حاليا جمع قصص انستجرام كاملة وعرضها معا في شاشة كاملة، وذلك كبديل لعرض القصص في صف واحد، حيث تم الكشف عن الميزة الجديدة في تسريبات مصورة نشرت عبر حساب المسرب الشهير Julian Gamboa في تغريدة على تويتر.

فيما ينتظر أن يظهر في الجزء العلوي من واجهة التطبيق أحدث القصص التي تظهر في اثنين من الصفوف مع تصميم دائري لرموز القصص، كما سيظهر خيار "See all Stories" لإظهار القصص مرة واحدة، إذ يمكن الضغط على هذا الاختيار ليتم توسيع واجهة القصص بحجم كامل في الشاشة، لإظهار القصص الجديدة خلال 24 ساعة.

لكن يجب ملاحظة أن الميزة الجديدة لتطبيق انستجرام يتم اختبارها حالياً مع عدد محدود من المستخدمين، على أن يتم إطلاق الميزة لجميع المستخدمين لاحقاً عند الانتهاء من اختبارها بشكل كامل.