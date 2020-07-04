شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: س و ج.. كل ما تحتاج معرفته عن كيفية العثور على هاتفك المفقود برقم IMEI؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكنك بالتأكيد العثور على هاتفك المفقود حتى بدون بطاقة SIM أو الوصول إلى الإنترنت أو موقع GPS، وعلى الرغم من أنه يبدو صعبًا، لكن من الممكن جدًا العثور على هاتفك المفقود باستخدام رقم IMEI.

حيث يمكنك العثور على رقم IMEI الخاص بهاتفك المفقود من خلال الصندوق الخاص بالهاتف، إذ يضم ملصق تم لصقه على الصندوق يحتوى على معلومات المنتج عليه مثل رقم الطراز والرقم التسلسلى، وفوق الرمز الشريطى، يكون الرقم المكون من 15 رقمًا هو رقم IMEI.

وبمجرد التعرف على رقم IMEI الخاص بهاتفك المسروق، من السهل تتبعه مجانًا باستخدام تطبيق تعقب الهاتف IMEI الذى يمكنك تنزيله من متجر Google Play، وبصرف النظر عن ذلك، يمكنك الاتصال بالشرطة وتزويدهم برقم IMEI لهاتفك حتى يتمكنوا من تتبع هاتفك المفقود.

ما هو رقم IMEI؟

IMEI (الهوية الدولية للمعدات المتنقلة) عبارة عن رقم فريد مكون من 15 رقمًا يوجد فى كل هاتف، وهذا الرقم هو شهادة هوية لهاتفك ولا يمكن تغييره، فكلما قمت بشراء هاتف جديد، يمكنك التحقق من IMEI فى المربع أو داخل وظيفة الإعدادات، ومن المهم والمفيد جدًا تدوين الملاحظات والحفاظ على هذا الرقم آمنًا حيث يمكن استخدامه فى المستقبل إذا ضاع هاتفك أو فقده.

Advertisements

كيف تتبع الشرطة أرقام IMEI؟

يحتوى كل هاتف على رقم محدد مكون من 15 رقمًا يعرف برقم IMEI (رقم التعريف الدولى لجهاز الهاتف المحمول)، حيث يمكن استخدام هذا الرقم من قبل الشرطة لتحديد موقع هاتفك الخلوى المفقود أو المفقود، حتى مع وجود بطاقة SIM مختلفة، فى اللحظة التى يتم فيها إجراء مكالمة، يساعد رقم IMEI الشرطة على تتبع هاتفك إلى برج الهاتف الخلوى الدقيق أو القريب.

هل يستطيع اللصوص تغيير رقم IMEI؟

نعم، يمكن للصوص تغيير رقم IMEI للهواتف المحمولة المسروقة باستخدام جهاز يعرف باسم "flasher"، وهو جهاز صغير متقدم تقنيًا يساعد على توصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر ويسمح للمستخدم بتعديل رقم IMEI، وبمجرد تعديل رقم IMEI، يكون من المستحيل تحديد موقع الهاتف الخليوى المفقود.

هل يمكن إلغاء حظر IMEI؟

بعد حظر رقم IMEI الخاص بك، سيتم إدراجه فى القائمة السوداء مما يمنعك من استخدام هاتفك المحمول من تلك اللحظة، وبشكل أساسى، يتم حظر الجهاز لأغراض الحماية مثل حوادث السرقة، وبمجرد حل الغرض، يمكن للمرء إلغاء حظر رقم IMEI المدرج فى القائمة السوداء بشكل قانوني.