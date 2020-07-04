شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قمر الرعد يمر عبر ظل الأرض اليوم 4 يوليو .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيظهر قمر الرعد اليوم في الساعة 8:14 مساءً بالتوقيت الشرقي ويصل إلى ذروته في الساعة 12:44 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الأحد، مما يوفر خسوفًا جزئيًا، عندما يمر عبر ظل الأرض، ويأتي الاسم من العواصف الصيفية التي تحدث حول اكتمال القمر في يوليو، ولكن يشار إليه أيضًا باسم قمر الغزال، وذلك لأن الغزلان الذكور يفقدون قرونهم هذا الشهر.

عادة ما يظهر هذا النوع من الخسوف الجزئى، عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر، وسيمر القمر في ظل الأرض وهو يدور حول الكوكب على بعد حوالي 870.000 ميل، والذي سيغطي جزءًا من سطحه الظلام.

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سينضم كوكب المشتري وزحل أيضًا إلى قمر الرعد في ليلة 4 يوليو، وسيُرى القمر المكتمل بالقرب من كوكب المشتري اللامع والكوكب الحلقي أيضًا، لكن EarthSky يؤكد أنك ستحتاج إلى تلسكوب لرؤية حلقات زحل.

كما أنه في الجزء الشرقي من الولايات المتحدة، فإن أفضل وقت للبحث سيكون بعد الساعة 8:23 مساءً بالتوقيت الشرقي في 4 يوليو، وفي لوس أنجلوس، سيحب هواة السماء أن ينظروا إلى الفضاء بعد الساعة 8:06 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ لظهور القمر الرعد.

سيظهر الخسوف، الذي سيتم رؤيته في جميع أنحاء العالم، بعد ساعتين و45 دقيقة تقريبًا من ارتفاع القمر في البداية.تمكنت مناطق أخرى من رؤية الضوء الذي ينفد من السماء فقط حيث حدث الخسوف على مدى أربع ساعات تقريبًا.