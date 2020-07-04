شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجندى المجهول.. "ستيف فوسيت" أول من دار حول الأرض بـ "بالون هوائى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد "ستيف فوسيت" الملياردير الأمريكي هو أول من تمكن من الدوران حول الأرض باستخدام "بالون هوائي" دون توقف، لكن رغم هذه المغامرة الكبيرة، فقد كانت وفاته غريبة نوعا ما حيث توفى إثر حادث تحطم طائرته خلال إحدى مغامراته حول كوكب الأرض.

"ستيف فوسيت"

هو رجل أعمال أمريكى وطيار وبحار ومغامر، ولد فى 22 أبريل عام 1944، وقد حقق ثروته من مجال الخدمات المالية، واشتهر بالعديد من الأرقام القياسية العالمية، بما فى ذلك خمس دوارات حول الأرض بدون توقف، وهو بطل منطاد منفرد لمسافات طويلة، كما كان عضو الجمعية الجغرافية الملكية ونادى المستكشفين، وقد حطم ثلاثة من الأرقام القياسية العالمية السبعة المطلقة للطائرات ذات الأجنحة الثابتة.

انجازاته

كان ستيف فوسيت معروفًا بسجلاته ومغامراته العالمية فى البالونات والقوارب الشراعية والطائرات الشراعية والطائرات التى تعمل بالطاقة. كان طيارًا يتمتع باتساع خبرة استثنائية، أراد أن يصبح أول شخص يقوم برحلة بالون منفرد حول العالم (وقد نجح أخيرًا فى محاولته السادسة، فى عام 2002، ليصبح أول شخص يكمل رحلة فردية حول العالم فى أى نوع من الطائرات بلا انقطاع ودون أى وقود).

تشمل إنجازاته كطيار نفاث فى Cessna Citation X سجلات لرحلات الولايات المتحدة عبر القارات، وأستراليا عبر القارات، والرحلات الجوية غير الأسرع من الصوت حول العالم، وقبل سجلات الطيران فى فوسيت، لم يكن هناك طيار يحمل سجلات عالمية فى أكثر من فئة واحدة من الطائرات.

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فى عام 2005، قامت فوسيت بعمل أول رحلة بحرية بدون توقف للعالم فى طائرة، فى 67 ساعة فى فيرجن أتلانتيك جلوبال فلاير، وهى طائرة نفاثة ذات محرك واحد، وفى عام 2006، أبحر مرة أخرى حول العالم دون توقف ودون إعادة التزود بالوقود فى 76 ساعة، و45 دقيقة فى Global Flyer، مسجلاً الرقم القياسي لأطول رحلة على متن أى طائرة فى التاريخ بمسافة 25،766 ميلًا أساسيًا (41،467 كم).

وقد حقق 91 رقمًا قياسيًا عالميًا فى مجال الطيران تم التصديق عليها من قبل Fédération Aéronautique Internationale، منها 36 منصة، بالإضافة إلى 23 رقمًا قياسيًا عالميًا فى الإبحار تم التصديق عليها من قبل المجلس العالمى لسرعة الإبحار، وفى 29 أغسطس 2006، سجل الرقم القياسى العالمى فى ارتفاع الطائرات الشراعية فوق إلكالافيت، الأرجنتين عند 15460 مترًا (50720 قدمًا).

وفاته:

اختفى فوسيت فى 3 سبتمبر 2007 أثناء تحليقه بطائرة خفيفة فوق صحراء الحوض العظيم بالولايات المتحدة، بين نيفادا وكاليفورنيا، ولم تعثر عليه عمليات البحث المكثفة، لهذا تم إعلان وفاته قانونيًا فى شهر فبراير عام 2008، وفى سبتمبر 2008، عثر أحد المتجولين على بطاقة هوية فوسيت فى جبال سييرا بنيفادا، وتم اكتشاف حطام طائرته بعد فترة قصيرة، وقد عثر على بقايا فوسيت "عظامتان كبيرتان"، على بعد نصف ميل من موقع التحطم.