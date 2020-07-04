شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف: قشرة القمر غنية أكثر بالحديد والتيتانيوم من الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف علماء وكالة ناسا، أن القمر لديه مجموعة كبيرة من المعادن مثل الحديد والتيتانيوم عميقة تحت سطحه، مما يثير تساؤلات حول نظرية تشكيله طويلة الأمد، حيث تدعي النظرية الرائدة أن القمر يتكون من الحطام الذي نشأ عندما اصطدم كوكب بحجم المريخ يدعى ثيا بالأرض قبل 4.5 مليار سنة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إذا كان هذا صحيحًا، فإن القمر الصناعي الطبيعي الوحيد لدينا سيحتوي على نفس الكمية من الحديد تقريبًا مثل الأرض، ولكنه في الواقع يحتوي على الكثير.

واستندت النتائج ، التي نشرت في مجلة Earth and Planetary Science Letters، إلى البيانات التي أرسلتها ناسا لاستطلاع القمر (LRO).

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وتبين، أنه في بعض أجزاء القمر خاصة المناطق "الداكنة" من السطح، كانت تركيزات المعادن في صخور القمر أعلى مما كانت عليه في بعض الصخور على الأرض.وجد التحليل أن القمر أكثر معدن تحت سطحه من التقديرات السابقة، التي كانت في الأصل تعتمد على تكوين الأرض بدلاً من الدراسة المباشرة.

ولن تكون الحياة على الأرض ممكنة بدون القمر لأنها تحافظ على استقرار محور دوران كوكبنا، الذي يتحكم في المواسم وينظم مناخنا.

كما أنه باستخدام صور الرادار من LRO، ركز الفريق على تكوين الغبار الناعم في الجزء السفلي من الحفر العديدة للقمر.

وقال الفريق، إن هذا الغبار الناعم في الحفر هو بقايا مواد مقذوفة من تحت سطح القمر أثناء ضربات النيزك، وكلما كان التأثير أعمق، كان المعدن موجودًا أكثر.