شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى ثواني قليلة .. كيف تعرف أنه تم حظرك على واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "ذي صن" عن كيفية معرفة ما إذا قام شخص ما بحظرك على "واتس آب" في ثوان، فأولا، لا توجد طريقة مباشرة للتحقق من ذلك، فتطبيق "واتس آب" لن يُعلمك على الإطلاق، ومع ذلك، لن تتمكن بعد ذلك من رؤية حالة جهة الاتصال في نافذة الدردشة، ولن تتمكن أيضا من رؤية مؤشر "آخر ظهور".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يمكن أن يكون لكل من هذه العلامات أسباب أخرى تتجاوز الحظر، لذلك فهي ليست دليلا مضمونا.

ولن تتمكن أيضا من رؤية أي تغييرات على صورة الملف الشخصي لجهة الاتصال، حيث يمكنك مقارنة هاتفك بجهاز شخص آخر تتشارك معه جهة الاتصال، لمعرفة ما إذا كان هناك اختلاف في صور الملف الشخصي.

ومع ذلك، لا تعمل هذه التقنية إلا إذا قام المستخدم بتغيير صورته بالفعل، وعندما ترسل رسائل إلى شخص قام بحظرك، ستُوضع علامة على رسالتك على أنها مرسلة، ولكن لن يتم تسليمها أبدا.

Advertisements

والتحقق من حالة رسالتك المرسلة مقارنة بشخص آخر أرسل أيضا رسالة إلى جهة الاتصال نفسها، إنها طريقة سهلة لكشف الحظر، ولكنها ليست مضمونة في حال حظر المسخدم لكليكما.

وجدير بالذكر أن تقرير لوكالة بلومبرج كشف أن البنك المركزى البرازيلى أوقف مؤقتًا خدمة الدفع الجديدة الخاصة بواتس آب فى البلاد، إذ قرر البنك تعليق الميزة "للحفاظ على بيئة تنافسية مناسبة، تضمن عمل نظام دفع قابل للتبادل وسريع وآمن وشفاف ومفتوح ورخيص".

وطرحت فيس بوك، الشركة الأم فى واتس آب، خدمة الدفع فى البرازيل فى وقت سابق من هذا الشهر بعد عامين من الاختبار، إذ تعد الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية هى ثانى أكبر سوق لواتس آب بعد الهند، مما يجعلها نقطة انطلاق رائعة لميزة يقول فيس بوك أنها ستكون متاحة فى النهاية للجميع.