شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تكشف عن إجمالى عدد السيارات المباعة خلال الربع الثانى من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت شركة تسلا تقديرات وول ستريت لعمليات تسليم السيارات في الربع الثاني حتى مع إغلاق المصنع الرئيسي لصناعة السيارات الكهربائية في فريمونت بسبب القيود المتعلقة بالفيروس التاجي، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنسبة 9٪.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتأتي أرقام التسليم بعد يوم واحد من أن أصبحت تسلا شركة السيارات الأعلى قيمة، متجاوزة القيمة السوقية للمركبة الأمامية السابقة Toyota Motors Corp، وقد قامت تسلا بتسليم 90،650 سيارة خلال الربع ، أعلى من تقديرات 74،130 سيارة ، وفقًا لبيانات Refinitiv.

Advertisements

وقد سلمت تسلا حوالى 80،050 وحدة من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات Model Y الجديدة وموديل Model 3، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، دعا الرئيس التنفيذي إيلون ماسك في رسالة بريد إلكتروني داخلية الموظفين إلى العمل بجد للسماح لشركة تسلا بالتعادل حتى في الربع بالرغم من أزمة فيروس كورونا.

وقالت شركة صناعة السيارات في بيان "في حين تم إغلاق مصنعنا الرئيسي في فريمونت علي مدار الربع الحالي ، نجحنا في إعادة الإنتاج إلى مستويات سابقة"، وخلال الفترة من أبريل إلى يونيو ، كانت معظم الولايات المتحدة تحت أوامر الحكومة التي تفرضها البقاء في المنزل لمكافحة انتشار الفيروس ، مما أثر على الإنتاج وتسبب في انخفاض مبيعات السيارات، وقد أدى الإغلاق إلى إغلاق الإنتاج في مصنع تيسلا الوحيد للسيارات في كاليفورنيا لأكثر من ستة أسابيع من نهاية مارس إلى أوائل مايو.