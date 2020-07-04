الهاتف Sharp Aquos R5G يشق طريقه إلى الأسواق العالمية، والبداية من تايوان

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Sharp في شهر فبراير الماضي بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Sharp Aquos R5G في اليابان. هذا هو أول هاتف 5G من الشركة علمًا أنه يضم مواصفات تقنية راقية مع قطعين على مستوى الشاشة. الآن، شق هذا الهاتف طريقه إلى تايوان حيث سيتم بيعه مقابل 1187 دولار أمريكي. سيتم عرض الهاتف للبيع باللون الأسود والأبيض إبتداءً من 6 يوليو. ونظرًا إلى أنه شق طريقه إلى تايوان، فهي مسألة وقت فقط قبل أن يشق طريقه إلى الأسواق العالمية.

الهاتف Sharp Aquos R5G يضم مواصفات تقنية راقية تشمل شاشة +QuadHD بحجم 6.5 إنش تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB من نوع LPDDR5، وذاكرة داخلية بحجم 256GB من نوع UFS 3.0، فضلا عن بطارية بسعة 3730mAh تدعم الشحن السريع.

الهاتف Sharp Aquos R5G الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، فضلا عن أربع كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المُقربة، وبدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، في حين تضم الكاميرا الرابعة والأخيرة مستشعر من نوع Time Of Flight. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 من شركة جوجل.