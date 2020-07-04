شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة مهمة للمستخدمين تظهر فى يوتيوب.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل مؤخرا عن تطويرها ميزة جديدة ستضيفها إلى موقع "يوتيوب"، ستحسن من تفاعل أصحاب الفيديوهات وصناع المحتوى مع المستخدمين الذين يشاهدون فيديوهاتهم فى الموقع، وأشارت إلى أن ميزة SmartReply أو "الرد الذكى" التى طورتها ستمكن صناع المحتوى وأصحاب القنوات الذين ينشرون فيديوهاتهم على "يوتيوب" من صنع عبارات جاهزة ستستخدم بالرد على التعليقات التى يتركها مشاهدو الفيديوهات.

ووفقا لما ذكره موقع "RT" فإن هذه الميزة ستعتمد على الذكاء الصناعى لتقديم الاقتراحات المفيدة، وستشبه فى آلية عملها ميزة الرد التلقائى التى تستخدم فى بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى مثل "فيس بوك".

وجاء فى تدوينة نشرتها جوجل حول الموضوع "يسعدنا أن نشارك ميزة SmartReply التى طورت لصناع المحتوى ومستخدمى YouTube Studio، هذه الميزة ستمكنهم من التفاعل مع المشاهدين بشكل أفضل.

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كما أن الميزة ستتوفر فى البداية للتعليقات التى تكتب باللغتين الإنجليزية والإسبانية، وآلية التعلم الذاتى التى طورناها ستساعد على تطويرها لتشمل عدة لغات فى المستقبل.

وتعمل جوجل فى الفترة الأخيرة على تطوير العديد من الميزات لاجتذاب أكبر عدد من المستخدمين إلى "يوتيوب"، ومن أبرزها ميزة ستمكن المستخدمين من تسجيل مقاطع فيديو قصيرة على غرار TikTok.

كما أطلقت ميزة ستذكر المستخدم بموعد النوم والتوقف عن مشاهدة الفيديوهات لوقت طويل.