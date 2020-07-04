شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة مهمة للمستخدمين تظهر فى يوتيوب.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "RT" فإن هذه الميزة ستعتمد على الذكاء الصناعى لتقديم الاقتراحات المفيدة، وستشبه فى آلية عملها ميزة الرد التلقائى التى تستخدم فى بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى مثل "فيس بوك".
وجاء فى تدوينة نشرتها جوجل حول الموضوع "يسعدنا أن نشارك ميزة SmartReply التى طورت لصناع المحتوى ومستخدمى YouTube Studio، هذه الميزة ستمكنهم من التفاعل مع المشاهدين بشكل أفضل.
كما أن الميزة ستتوفر فى البداية للتعليقات التى تكتب باللغتين الإنجليزية والإسبانية، وآلية التعلم الذاتى التى طورناها ستساعد على تطويرها لتشمل عدة لغات فى المستقبل.
وتعمل جوجل فى الفترة الأخيرة على تطوير العديد من الميزات لاجتذاب أكبر عدد من المستخدمين إلى "يوتيوب"، ومن أبرزها ميزة ستمكن المستخدمين من تسجيل مقاطع فيديو قصيرة على غرار TikTok.
كما أطلقت ميزة ستذكر المستخدم بموعد النوم والتوقف عن مشاهدة الفيديوهات لوقت طويل.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ميزة مهمة للمستخدمين تظهر فى يوتيوب.. اعرف إيه هى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.