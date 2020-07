Realme تنجح في بيع أكثر من 25 آلف وحدة من سماعات Realme Buds Q في اليوم الإفتتاحي

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Realme عن سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية Realme Buds Q في شهر مايو الماضي مع وعود بعرضها للبيع بعد شهر من ذلك في الهند. اليوم، تم عرض الدفعة الأولى من هذه السماعات اللاسلكية للبيع، وقد نجحت الشركة الصينية في بيع أكثر من 25 آلف وحدة من هذه السماعات في اليوم الإفتتاحي، وهو إنجاز مثير للإعجاب بالفعل.

الآن بعدما تم إطلاقها في الهند، ستقوم شركة Realme في الخطوة التالية بإطلاق سماعات Realme Buds Q في أوروبا، وبالضبط في اليوم الثامن من شهر يوليو الجاري جنبًا إلى جنب مع الهاتف Realme X50 5G.

للتذكير، فقد تم تصميم السماعات Realme Buds Q من قبل المصمم José Lévy، وهي تأتي مع بطارية توفر بشكل مشترك ما يصل إلى 20 ساعة من الإستخدام، وتدعم البلوتوث 5.0.

الطريقة التي تم بها تصميم Realme Buds Q يجعلها تحترم المعيار IPX4 مما يعني أنها تملك القدرة على مقاومة القطرات المائية مع العلم بأن وزن كل سماعة يبلغ 3.6 كيلوجرام، في حين يبلغ الوزن الإجمالي للعلبة 35.3 جرام. يبلغ حجم مكبرات الصوت في Realme Buds Q نحو 10 ملمتر، في حين تدعم العلبة الشحن السلكي السريع بقوة 30W، ولكن ليس هناك دعم للشحن اللاسلكي.

