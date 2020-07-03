في ثوان.. هكذا تعرف أنك حُظرت على 'واتس آب'

ومع ذلك، لن تتمكن بعد ذلك من رؤية حالة جهة الاتصال في نافذة الدردشة. ولن تتمكن أيضا من رؤية مؤشر "آخر ظهور".
وبالطبع، يمكن أن يكون لكل من هذه العلامات أسباب أخرى تتجاوز الحظر - لذلك فهي ليست دليلا مضمونا.
ولن تتمكن أيضا من رؤية أي تغييرات على صورة الملف الشخصي لجهة الاتصال، حيث يمكنك مقارنة هاتفك بجهاز شخص آخر تتشارك معه جهة الاتصال، لمعرفة ما إذا كان هناك اختلاف في صور الملف الشخصي.
ومع ذلك، لا تعمل هذه التقنية إلا إذا قام المستخدم بتغيير صورته بالفعل.
وعندما ترسل رسائل إلى شخص قام بحظرك، ستُوضع علامة على رسالتك على أنها مرسلة - ولكن لن يتم تسليمها أبدا.
والتحقق من حالة رسالتك المرسلة مقارنة بشخص آخر أرسل أيضا رسالة إلى جهة الاتصال نفسها، إنها طريقة سهلة لكشف الحظر، ولكنها ليست مضمونة في حال حظر المسخدم لكليكما.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.