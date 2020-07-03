ميزة مهمة للمستخدمين تظهر في 'يوتيوب'.. تعرف عليها

وأشارت غوغل إلى أن ميزة SmartReply أو "الرد الذكي" التي طورتها ستمكن صناع المحتوى وأصحاب القنوات الذين ينشرون فيديوهاتهم على "يوتيوب" من صنع عبارات جاهزة ستستخدم بالرد على التعليقات التي يتركها مشاهدو الفيديوهات، وأن هذه الميزة ستعتمد على الذكاء الصناعي لتقديم الاقتراحات المفيدة، وستشبه في آلية عملها ميزة الرد التلقائي التي تستخدم في بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك".

وجاء في تدوينة نشرتها غوغل حول الموضوع "يسعدنا أن نشارك ميزة SmartReply التي طورت لصناع المحتوى ومستخدمي YouTube Studio، هذه الميزة ستمكنهم من التفاعل مع المشاهدين بشكل أفضل، الميزة ستتوفر في البداية للتعليقات التي تكتب باللغتين الإنكليزية والإسبانية، وآلية التعلم الذاتي التي طورناها ستساعد على تطويرها لتشمل عدة لغات في المستقبل.



وتعمل غوغل في الفترة الأخيرة على تطوير العديد من الميزات لاجتذاب أكبر عدد من المستخدمين إلى "يوتيوب"، ومن أبرزها ميزة ستمكن المستخدمين من تسجيل مقاطع فيديو قصيرة على غرار TikTok، وميزة ستذكر المستخدم بموعد النوم والتوقف عن مشاهدة الفيديوهات لوقت طويل.