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وجاء في تدوينة نشرتها غوغل حول الموضوع "يسعدنا أن نشارك ميزة SmartReply التي طورت لصناع المحتوى ومستخدمي YouTube Studio، هذه الميزة ستمكنهم من التفاعل مع المشاهدين بشكل أفضل، الميزة ستتوفر في البداية للتعليقات التي تكتب باللغتين الإنكليزية والإسبانية، وآلية التعلم الذاتي التي طورناها ستساعد على تطويرها لتشمل عدة لغات في المستقبل.
وتعمل غوغل في الفترة الأخيرة على تطوير العديد من الميزات لاجتذاب أكبر عدد من المستخدمين إلى "يوتيوب"، ومن أبرزها ميزة ستمكن المستخدمين من تسجيل مقاطع فيديو قصيرة على غرار TikTok، وميزة ستذكر المستخدم بموعد النوم والتوقف عن مشاهدة الفيديوهات لوقت طويل.
كانت هذه تفاصيل خبر ميزة مهمة للمستخدمين تظهر في 'يوتيوب'.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.