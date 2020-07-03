شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يروج لتسجيل التصويت للمستخدمين فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيوفر مربع المعلومات أيضًا للمستخدمين بيانات حول كيفية التسجيل وسيوجههم إما إلى موقع التسجيل في ولايتهم أو إلى منظمة غير حزبية إذا لم تتوفر المعلومات بسهولة في حالة المستخدمين.
قال نيك كليج، نائب رئيس الفيسبوك للشؤون العالمية والاتصالات في بيان ، "يوم الجمعة هذا، سيتم تزويد كل مستخدم على المنصة في الولايات المتحدة في سن التصويت بمعلومات، يتم عرضها بشكل بارز في أعلى آخر الأخبار الخاصة بهم، حول كيفية التسجيل للتصويت.
وأضاف كليج، أن هذه ستكون خطوة واحدة في أكبر حملة إعلامية للناخبين في تاريخ الولايات المتحدة.
يقول فيس بوك إن هدفه هو تسجيل 4 ملايين ناخب جديد، وقال إنه يفتح أيضًا سياساته بشأن قمع الناخبين.
نشر فيس بوك أيضًا في الشهر الماضي مركز معلومات تصويت يحتوي على معلومات حول كيفية طلب اقتراع الغائبين بالإضافة إلى إعلانات من السلطات المحلية.
تأتي موارد الناخبين الجديدة في وقت حافل بالنسبة لفيسبوك الذي تعامل مع رد الفعل العكسي حول الطريقة التي يعالج بها خطاب الكراهية والمحتوى السام الآخر.
سحب أكثر من 400 معلن دعمهم الآن في مقاطعة استمرت في نشر أسماء معلنين كبار، ومع ذلك، ظل أكبر المعلنين على فيس بوك، مثل Walmart وغيره صامتين بشأن هذه القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: فيس بوك يروج لتسجيل التصويت للمستخدمين فى الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.