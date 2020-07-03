شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يروج لتسجيل التصويت للمستخدمين فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيوفر مربع المعلومات أيضًا للمستخدمين بيانات حول كيفية التسجيل وسيوجههم إما إلى موقع التسجيل في ولايتهم أو إلى منظمة غير حزبية إذا لم تتوفر المعلومات بسهولة في حالة المستخدمين.

قال نيك كليج، نائب رئيس الفيسبوك للشؤون العالمية والاتصالات في بيان ، "يوم الجمعة هذا، سيتم تزويد كل مستخدم على المنصة في الولايات المتحدة في سن التصويت بمعلومات، يتم عرضها بشكل بارز في أعلى آخر الأخبار الخاصة بهم، حول كيفية التسجيل للتصويت.

وأضاف كليج، أن هذه ستكون خطوة واحدة في أكبر حملة إعلامية للناخبين في تاريخ الولايات المتحدة.

يقول فيس بوك إن هدفه هو تسجيل 4 ملايين ناخب جديد، وقال إنه يفتح أيضًا سياساته بشأن قمع الناخبين.

Advertisements

نشر فيس بوك أيضًا في الشهر الماضي مركز معلومات تصويت يحتوي على معلومات حول كيفية طلب اقتراع الغائبين بالإضافة إلى إعلانات من السلطات المحلية.

تأتي موارد الناخبين الجديدة في وقت حافل بالنسبة لفيسبوك الذي تعامل مع رد الفعل العكسي حول الطريقة التي يعالج بها خطاب الكراهية والمحتوى السام الآخر.

سحب أكثر من 400 معلن دعمهم الآن في مقاطعة استمرت في نشر أسماء معلنين كبار، ومع ذلك، ظل أكبر المعلنين على فيس بوك، مثل Walmart وغيره صامتين بشأن هذه القضية.