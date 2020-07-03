شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة بريطانية: ازدياد وقت مشاهدة تطبيقات بث الفيديوهات بمقدار الثلث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد قضى الأشخاص 29 % من الوقت زيادة في مشاهدة المحتوى عبر تطبيقات بث الفيديو في بدايات وقت الإغلاق.

ويرجع ذلك جزئياً إلى الارتفاع الهائل في عدد الأشخاص الذين يعملون من المنزل أو الدراسة في المنزل أو في الإجازات في محاولة لإبطاء انتشار الوباء القاتل.

ارتفع وقت استخدام Netflix بنسبة 32% وفقا لأرقام الشركة، في حين تم الوصول إلى يوتيوب بنسبة 16 % من المستخدمين أكثر من قبل الإغلاق.

كما ارتفعت نسبة مشاهدة التلفزيون التقليدية، حيث شهدت القنوات الإخبارية أكبر زيادة في نسبة المشاهدة، بمعدل 25 دقيقة يوميًا في بداية الإغلاق.

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حدث تأثير مماثل للموسيقى والراديو وقنوات الأطفال حيث وجدت الأسر نفسها غير قادرة على الخروج من المنزل.

كان يوم السبت 28 مارس هو اليوم الأكثر ازدحامًا للعملاء الذين يستخدمون تطبيقات البث مثل Netflix مع نمو بنسبة 42٪ مقارنة بأيام السبت السابقة.

وكان فيلم The Big Night In من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أكثر الأحداث مشاهدة على مدار أشهر الإغلاق في بيانات المنزل.

كما أنه مع إغلاق معظم المدارس في جميع أنحاء البلاد، أمضى المشاهدون خمس ساعات أكثر في المتوسط خلال شهر أبريل لمشاهدة قنوات الأطفال المدفوعة مثل Nickelodeon و Cartoon Network مقارنة بشهر فبراير.