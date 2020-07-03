شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه "طائرة كهربائية".. وما هى مميزاتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الطائرات الكهربائية أو طائرات الطاقة الشمسية هى بمثابة طائرة تعمل بواسطة الطاقة الشمسية التى تنتج الكهرباء لتشغيل محرك كهربائى بدلا من محرك الاحتراق الداخلى كما يوجد نوع أخر لا يعتمد على الشمس وإنما يستخدم الطاقة الكهربائية الناتجة من خلايا الوقود أو المكثفات الفائقة أو بطاريات.

مميزات الطائرات الكهربائية:

لعل أبرز مميزات الطائرات الكهربائية، هو ارتفاع مستوى الأمان، بسبب قلة احتمال الانهيار الميكانيكى، إضافة إلى قلة خطر اندلاع النيران فى حالات الحوادث، كما أنها تصدر ضجيجاً أقل بالإضافة إلى أنها صديقة للبيئة بسبب عدم إطلاقها لغازات الدفيئة، إلا أن أبرز مشاكلها هو قصر مدى طيرانها، لكن من الممكن التغلب على هذا القصور بإضافة خلايا شمسية إلى جسم الطائرة لجعلها تعمل على الطاقة الشمسية.

وتوجد حالياً طائرات كهربائية تعمل بطيار أو بدون طيار فى مجال التجريب، كذلك ففى عام 2014 أعلنت سويسرا عن عزمها لبناء طائرة كهربائية شمسية يمكنها إجراء دورة كاملة حول الأرض من دون توقف، وقد تمت الاختبارات الأولية بنجاح.