“جيو ميت” تطلق منصة جديدة لمنافسة زووم

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وعلى غرار خدمتي زووم وميت من جوجل، توفر خدمة “جيو ميت” للمستخدمين عددًا لا محدودًا من المكالمات المجانية بالدقة العالية HD، وهي تمتاز بدعم ما يصل إلى 100 مشارك في المكالمة الواحدة.

ووفق بيان للشركة فإن الخدمة لا تقيد المستخدمين بوقت للمكالمات، وقالت: إن المكالمات يمكن أن تصل مدتها إلى 24 ساعة، ولا تطلب الخدمة في الوقت الراهن من المستخدمين أي رسوم.

ومن غير الواضح هل تعتزم الشركة إطلاق خطط مدفوعة من الخدمة الجديدة، وذلك بالنظر إلى أنها تشتهر بتوفر خدماتها مجانًا لسنوات.

وقالت جيو بلاتفورمز المالكة لخدمة “جيو ميت”، والتي أطلقتها تجريبيًا في شهر أيار/ مايو الماضي: إن خدمة مؤتمرات الفيديو الجديدة توفر ضوابط استضافة على مستوى الشركات، ويشمل ذلك: حماية كلمات المرور لكل مكالمة، ودعم تسجيل الدخول المتعدد الأجهزة “ما يصل إلى 5 أجهزة”، والقدرة على مشاركة الشاشة، والتعاون.

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وتتضمن الميزات الأخرى: القدرة على التبديل من جهاز إلى آخر، ووضع القيادة الآمنة حين يكون أحد المشاركين في الطريق.

ويمكن للمضيفين أيضًا تمكين “غرفة انتظار” للتأكد من أنه يجب على المشاركين طلب الإذن للدخول إلى المكالمة.

و خدمة “جيو ميت” متاحة للاستخدام من خلال متصفحي كروم من جوجل، وفايرفوكس من موزيلا عبر أجهزة سطح المكتب، بالإضافة إلى التطبيقات المستقلة لأنظمة ويندوز، وماك أوإس، وأندرويد، و iOS.

كما أن لها إضافة خاصة بخدمة البريد الإلكتروني “آوتلوك” من مايكروسوفت.