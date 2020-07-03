Huawei تتوصل إلى إتفاق مع خدمة سيارات الأجرة حسب الطلب Bolt

فاطمة أيت طالب - دبي - الجميع يعرف أن شركة Huawei تواجه بعض المشاكل مع الحكومة الأمريكية مما دفع هذه الأخيرة لمنع الشركة الصينية من إستخدام التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل في هواتفها الذكية وأجهزتها المحمولة الأخرى. ومع ذلك، تُحرز الشركة تقدمًا قويًا مع متجر التطبيقات الخاص بها Huawei AppGallery، والذي يرحب الآن بأول تطبيق لسيارات الأجرة حسب الطلب.

سيظهر تطبيق سيارات الأجرة حسب الطلب Bolt هذا الأسبوع على متجر Huawei AppGallery، وسيوفر توصيل الطعام أيضًا، تمامًا مثل Uber و Uber Eats.

تجدر الإشارة إلى أن نموذج عمل Bolt مشابه جدًا لنموذج عمل Uber بحيث يمكنك طلب سيارة أجرة للذهاب إلى وجهتك بسعر تنافسي، وكل ما تحتاجه هو إنشاء حساب شخصي في الخدمة وربط بطاقة مصرفية بهذا الحساب. الفرق بين هذه الخدمة الناشئة والخدمات الأكثر رسوخًا مثل Uber هو وجودها في البلدان حيث تتمتع شركة Huawei بمبيعات قوية، بما في ذلك المدن الكبيرة في وسط وشرق أوروبا، والسويد، وروسيا وبعض دول رابطة الدول المستقلة، وعدد قليل من الدول الأفريقية، و جميع المدن المكسيكية الرئيسية.

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وفقا لصحيفة Financial Times، تُعد Bolt ثالث أسرع شركة نموًا في أوروبا في مجال التكنولوجيا وقد نجحت في الحصول على تمويل بقيمة 109 مليون دولار أمريكي لتوسيع أعمالها في مجال توصيل الأغذية. يجب أن يكون وصولها إلى Huawei AppGallery نعمة للمستخدمين الذين يعتمدون على وسائل النقل العام في ظل تفشي فيروس COVID-19، كما سيسمح لملاك هواتف Huawei بأن يصبحوا سائقين لكسب المال لأن معظم الإقتصادات تكافح بسبب تأثير الجائحة.