فاطمة أيت طالب - دبي - شركة جوجل تتوقف رسميًا عن بيع الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL. وكشفت شركة جوجل عن هذه المعلومات في بيان مٌقدم لموقع Android Police.

يقول البيان أن الشركة باعت جميع الوحدات الموجودة في مستودعاتها وأنهت بيع جميع الوحدات المتاحة للبيع عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت. الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL سيعرضا للبيع فقط من خلال متاجر التجزئة حتى نفاد الكمية.

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تم إطلاق سلسلة هواتف Google Pixel 3a Series في شهر مايو من العام الماضي وقد حظيت بإشادة النقاد والمستهلكين. أشاد المستخدمون بأداء الكاميرا جنبًا إلى جنب مع سهولة الإستخدام العام والسعر المناسب. نجحت هواتف Google Pixel 3a Series في رفع شدة المنافسة في سوق الهواتف الذكية المتوسطة بفضل الكاميرا العالية الجودة، والعديد من الميزات الحصرية والتحديثات السريعة من جوجل.

نظرًا إلى أن شركة جوجل قررت الآن التوقف عن بين الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL، فنحن نعتقد بأنها مسألة وقت فقط قبل أن تقوم الشركة الأمريكية بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Google Pixel 4a الذي كان محورًا للعديد من التسريبات والشائعات في الفترة الماضية.