Vivo تحدد موعد وصول الهاتف Vivo iQOO Z1x، وسيضم شاشة 120Hz

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo iQOO Z1 في شهر مايو الماضي، واليوم أعلنت الشركة الصينية أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo iQOO Z1x في اليوم التاسع من شهر يوليو الجاري. وعلاوة على ذلك، فقد أكدت لنا العلامة التجارية الصينية كذلك أن الهاتف الجديد سيدعم شبكات 5G، وسيضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz وبثقب في الركن الأيمن العلوي من أجل الكاميرا الأمامية.

وفيما يخص بقية المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA سابقًا أن الهاتف Vivo iQOO Z1x سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4880mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W.





وإلى جانب ذلك، فقد إتضح كذلك في الفترة الماضية أن الهاتف Vivo iQOO Z1x سيضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرتين المتبقيتين، وسيضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 10 من جوجل.

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للآسف، المعلومات المتعلقة بالأسعار غير متاحة لدينا في الوقت الراهن، ولكن سيتعين علينا الإنتظار حتى الأسبوع المقبل للحصول على كافة التفاصيل.