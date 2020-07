Huawei Mate 40 سيستعير مكبرات الصوت المزدوجة للهاتف Huawei Mate 20X

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت وتيرة التسريبات المتعلقة بتشكيلة Huawei Mate 40 Series القادمة من شركة Huawei ترتفع بسرعة في الأونة الأخيرة، وهذا لا يبدو مستغربًا بالنظر إلى أن موعد الإعلان عن هذه التشكيلة بدأ يقترب. آخر تسريب يردنا اليوم مُتعلق بمكبرات الصوت.

هذا التسريب الجديد المثير للإهتمام يشير إلى أن الهاتف Huawei Mate 40 قد يعيد إستخدام مكبرات الصوت الخاصة بالهاتف Huawei Mate 20X والتي تحظى بتقدير كبير حيث يشير المسرب إلى أن هواتف Huawei Mate 40 ستحصل على نفس شبكات مكبرات الصوت المتناظرة في الجانب العلوي والسفلي من الإطار. قد تكون هذه المعلومات كافية لإستنتاج أن نفس الميزات ستكون متاحة في الهاتف Huawei Mate 40، بما في ذلك تقنية Dolby Atmos.

بطبيعة الحال، المصدر لم يقم بالغوص في التفاصيل لذا قد يكون الموضع هو الجزء الوحيد الذي تم إستعارته من الهاتف Huawei Mate 20X وقد يستخدم Huawei Mate 40 برمجيات أفضل وأكثر تقدمًا من تلك المستخدم في الهاتف الرائد السابق.

أفضل ما يمكننا فعله الآن هو الإنتظار للحصول على مزيد من المعلومات لتتراكم لرسم صورة أكثر إكتمالاً.

You can find those 5 holes in Mate 40 too.

🔊➕🔊 pic.twitter.com/Ssc5Qh6iYq