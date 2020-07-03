احذرها.. 14 مخالفة تغلق حسابات تويتر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يوليو 2020 06:19 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تعد الزيادة في عدد المستخدمين مؤشرا جيدا لتوقعات جاك دورسي المدير التنفيذي لتويتر، حيث توقع الوصول إلى 200 مليون مستخدم يوميًا بحلول نهاية العام.

ومع تعاظم دور تويتر بين وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الموقع بين أن هناك 14 مخالفة تؤدي إلى إغلاق حساب المستخدم.

يأتي على رأس المخالفات الـ 14، استخدام نبذات تعريفيّة مسروقة أو منسوخة في الملفات الشخصيّة، وتعمد استخدام معلومات مضللة في الملف الشخصي بما في ذلك الموقع الإلكتروني، وإدارة عدة حسابات تحتوي على حالات استخدام متداخلة أو محتوى به قدر كبير من التشابه، وإدارة عدة حسابات تتفاعل مع بعضها بهدف تضخيم أو التلاعب ببروز تغريدات أو حسابات معينة.

أبرز المخالفات التى تعرض حسابك للإغلاق

– استخدام نبذات تعريفيّة مسروقة أو منسوخة في الملفات الشخصيّة.

– استخدام معلومات مضللة في الملف الشخصي

– إدارة عدة حسابات تحتوي على حالات استخدام متداخلة

– إدارة عدة حسابات تتفاعل مع بعضها

– نشر محتوى مكرر أو إنشاء مشاركة مزيفة

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– بيع أو شراء زيادة مقاييس التغريد أو الحساب

– الترويج لخدمات أو تطبيقات خارجية تدّعي أنها تُضيف متابِعين

– التنسيق لتبادل المتابعات أو مشاركات التغريدات

– نقل ملكية الحسابات أو بيعها

– إرسال ردود أو رسائل خاصّة مجمعة وغير مرغوب فيها بأعداد كبيرة

– تكرار نشر وإرسال رسائل خاصّة تتألّف من روابط تتم مشاركتها دون أي تعليق

– استخدام وسم متداوَل أو رائج بقصد إفساد محادثة أو التلاعب بها

– استخدام صور مسروقة يتطلب استخدامها تصريحا كصور لحساب المستخدم في تويتر وبخاصة الصور الشخصية

– تكرار نشر تغريدات متطابقة أو شِبه متطابقة