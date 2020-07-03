شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تنفى تقارير عن طرد الموظفين الذين اختاروا البقاء فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت شركة تسلا تقارير إعلامية سابقة قالت أنها طردت بعض الموظفين، حيث قالت الشركة المملوكة لإيلون ماسك أنها لم تطرد الموظفين الذين اختاروا البقاء في منازلهم خلال جائحة فيروس كورونا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة في مصنع كاليفورنيا لصناعة السيارات.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت شركة صناعة السيارات الكهربائية في منشور عبر مدونتها على الإنترنت إنها تخلت عن سياسة الحضور لعدة أسابيع بعد الحصول على موافقة لإعادة فتح المصانع وعرضت على الموظفين "فترة زمنية للبقاء في المنزل دون طرح أسئلة".

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وذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه تم فصل ثلاثة عمال من تسلا بعد اختيار البقاء في المنزل من مصنع فريمونت ، كاليفورنيا، وقد أعيد فتح المصنع الأمريكي الوحيد للسيارات في فريمونت في مايو بعد خلاف عام مع السلطات المحلية حول إجراءات السلامة، وقالت الشركة إن إجراءات حماية تيسلا تلبي وتجاوز المبادئ التوجيهية للمقاطعات والولاية والفدرالية.

وقد ارتفع معدل الإصابات الجديدة في 37 من أصل 50 ولاية أمريكية في الـ 14 يومًا الماضية مقارنة بالأسبوعين السابقين ، وفقًا لتحليل رويترز، حيث سجلت الولايات المتحدة حتى الآن 128706 حالة وفاة ، أي ما يقرب من ربع الإجمالي العالمي المعروف، كما شهدت ولاية كاليفورنيا ارتفاعًا بنسبة 37٪ في الاختبارات الإيجابية ، وارتفعت نسبة دخول المستشفيات إلى 56٪ خلال الأسبوعين الماضيين.