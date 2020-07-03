هاتف LG القابل للف سيصل في أوائل العام المقبل مع شاشة من شركة BOE، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين أنها لا تملك هاتف قابل للطي، على الأقل حتى الآن، تعمل شركة LG على ما يبدو على هاتف ذكي قابل للف، وهو الهاتف الذي تم تجسيده في صور حاسوبية تم نشرها في شهر أغسطس من العام الماضي. تستند هذه الصور الحاسوبية على براءة إختراع سجلتها شركة LG تحت إسمها، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أن عدد قليل من براءات الإختراع هي التي تتحول إلى منتج فعلي.

هذه المرة تبدو الأمور مختلفة. وفقا لتقرير جديد من كوريا الجنوبية، فسوف تقوم شركة LG بإطلاق هاتف ذكي قابل للف والذي يُعرف حاليًا بالإسم الرمزي Project B في وقت ما في أوائل العام 2021.

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سيأتي هذا الهاتف القابل للف من شركة LG في أوائل العام المقبل مع شاشة مصنوعة من قبل شركة BOE، وهذا أمر مثير للإهتمام لأن شركة LG تصنع بدورها الشاشات. وعلى ما يبدو، فقد بدأ إنتاج النموذج الأولي بالفعل في مصنع LG المتواجد في Pyeongtaek. يتم إنتاج حوالي 1000 إلى 2000 نموذج أولي، وعادة ما يستغرق الأمر من ثلاث إلى أربع جولات من النماذج الأولية قبل الوصول إلى مرحلة المنتج النهائي.

يهدف Project B إلى إعادة تعريف LG كلاعبة مبتكرة في سوق الهواتف الذكية علمًا أنها كانت تنزف المال لنحو 20 ربعًا متتاليًا. يجب أن يعيد هذا الجهاز تشكيل صورة العلامة التجارية لشركة LG.

إلى جانب Project B، يُقال أن شركة LG ستُطلق هاتفًا رائدًا ذو مظهر تقليدي في النصف الأول من العام 2021 يحمل الإسم الرمزي Rainbow، وهاتف ” أفقي ” آخر في النصف الثاني من هذا العام يحمل الإسم الرمزي Wing.