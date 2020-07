الإعلان رسميًا عن الهاتف Motorola One Fusion مع شاشة بحجم 6.5 إنش، وأربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما تم الإعلان عن الهاتف +Motorola One Fusion في وقت سابق من هذا الشهر، قامت شركة موتورولا كذلك الآن بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Motorola One Fusion. وكما يوحي إسمه، فهذا الهاتف الجديد يأتي ليكون بمثابة نسخة أرخص من الهاتف +Motorola One Fusion.

الهاتف Motorola One Fusion الجديد يضم شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD تضم قطعًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل، ويضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh.

الهاتف Motorola One Fusion يضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وزر المساعد الرقمي Google Assistant في الجانب.

الهاتف Motorola One Fusion سيُعرض للبيع باللونين الأخضر والأزرق مقابل 250 دولار أمريكي، وهو متوفر بالفعل للشراء في أمريكا اللاتينية، ولكنه سيشق طريقه إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الشهر المقبل.