وقالت "فيسبوك" إنها ستضيف قسما في أعلى شريط الأخبار الخاص بموقعها يحمل تنبيها للمستخدمين بضرورة ارتداء الكمامات والأقنعة الطبية، وذلك في حال عدم ارتدائهم لها، بحسب موقع "ذا فيرج". كما سيوجه القسم الجديد المستخدمين إلى مركز المعلومات الخاص بمرض (كوفيد-19)، كما سيوفر روابط تتعلق بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في حال رغبتهم في الحصول على المزيد من المعلومات.

وأضافت "فيسبوك" أن نفس القسم ستضيفه إلى تطبيق الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام" الذي يتبع لها. وأشارت الشركة إن مطالبتها لمستخدميها بارتداء أقنعة الوجه ستبدأ في الظهور على موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" في وقت لاحق من يوم الخميس. وأكدت شركة "فيسبوك" أن ذلك الإجراء يأتي استجابة للزيادة في عدد حالات الإصابة بـ(كوفيد-19) في الولايات المتحدة، إذ شهد الأربعاء الماضي رقما قياسيا ليوم واحد، بإضافة 50 ألف إصابة جديدة، وهو الأمر الذي دفع العديد من الولايات الأمريكية لإعادة النظر في خطط إعادة الفتح وفك الحظر في شهر يونيو/ حزيران.

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كانت هذه تفاصيل خبر إجراء جديد من فيسبوك وإنستغرام لمن لا يرتدون الكمامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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