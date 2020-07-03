الرطوبة 85% والحرارة تصل لـ43.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا االسبت، يشهد استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى وشبورة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا، والرياح معتدلة وشبورة صباحا .
وتوقعت الأرصاد في بيان، أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة والرياح معتدلة.
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.
من جانبها، أشارت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بارتفاع الحرارة وتتراوح الرطوبة من 80-85% تقريبًا في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر مما يؤدي إلى تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية ولكنها غير مؤثرة على حركة المرور والسفر على الطرق.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت
القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.
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