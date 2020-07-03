شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة بريطانية تصمم كابينة مميزة لتعقيم السكان قبل دخولهم المرافق العامة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صممت شركة بريطانية متخصصة في التعقيم كبينا خاص للتعقيم للمواطنين قبل دخول المرافق العامة، والفكرة جاءت استجابة لضرورة تخفيف خطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد وأمراض اخرى، وأفادت الشركة بأن منتجها سيجعل زيارة الملاعب والمراكز التجارية والفعاليات الكبيرة أكثر أمانا في مدن المملكة المتحدة، ويستغرق تعقيم الشخص الواحد حوالي 30 ثانية أي يعقم الكبين الواحد ما يعادل حوالي 120 شخصا في الساعة.

وعرضت قناة روسيا اليوم، فيديو لعملية تجربة الكبين وما يحتويه من امكانات لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا من جهاز داخلي للكشف عن درجة حرارة الجسم، فضلا عن تجهيزه بمعدات تعقيم وتطهير كاملة للتأكد من نظافة وتعقيم الزوار في أي مكان عام قبل دخولهم اليه.



التعقيم امام الكبين

وكانت قد قالت الحكومة البريطانية إنها سترفع شرط الحجر الصحي المفروض لمكافحة مرض كوفيد-19 على الوافدين إلى إنجلترا من دول بينها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا اعتبارا من 10 يوليو.

وقالت وزارة النقل إنه سيتم الإعلان، اليوم، الجمعة ، عن قائمة كاملة بالدول التي يشملها ذلك، وبموجب القواعد الحالية يتعين على الوافدين الالتزام بالعزل الذاتي 14 يوما عند دخول البلاد، وهو أمر قالت شركات الطيران والسفر إنه سيؤدى إلى فقد آلاف الوظائف ويلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد.

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وقالت الحكومة، إنها تتوقع أن تتعامل الدول الواردة على القائمة بالمثل وتخفف قيودها على السفر أيضا.

وتملك حكومات اسكتلندا، وويلز، وأيرلندا الشمالية السلطة على شؤونها المتعلقة بالصحة العامة.

وكانت صحيفة تليجراف قد ذكرت أمس، الخميس، أن الحكومة ستنهي قواعد الحجر الصحي المفروضة لمكافحة فيروس كورونا للقادمين من 75 دولة حتى يتسنى للناس السفر لقضاء العطلة، وأضافت أن المملكة المتحدة ستنهي أيضا حظرا للسفر غير الضرورى إلى كل دول الاتحاد الأوروبى تقريبا والأراضي البريطانية بما فيها برمودا وجبل طارق بالإضافة إلى تركيا وتايلاند وأستراليا ونيوزيلندا.

وتتجه بريطانيا صوب إعادة فتح الحانات والمطاعم، وأنشطة أخرى في مطلع الأسبوع القادم فى إطار عملية تدريجية لإعادة فتح اقتصادها.