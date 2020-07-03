شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تتوقف عن استخدام مصطلحات برمجة بها عنصرية تشير إلى العبودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم دفع التغيير في السياسة، وكذلك تغيير اللغة غير الحساسة من خلال رسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى الموظفين.

بدأ Regynald Augustin، مبرمج من ذوى البشرة الداكنة تعمل في تويتر، الجهود في الشركة وقالت لـ CNET ، "لقد كنت أكثر جنونًا مما كنت أعتقد أنني سأكون في مكان العمل."

مارس المبرمج طرق الضغط على الشركة لتحويل استخدامها للمصطلحات المشحونة عنصريًا في يناير، قبل ظهور الصعود الأخير للاحتجاجات ضد عدم المساواة العرقية.

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أفادت CNET أن المبرمج وزميله المهندس كيفين أوليفر قد دافع أيضًا عن الانتقال من استخدام مصطلحات أخرى قد تعتبر عنصرية أو جنسية أيضًا.

كما أنه في تغريدة، أيدت الشركة جهود المهندسين وقالت إنها قامت بتعديل اللغة في كودها ووثائقها نتيجة لذلك.

قال تويتر في بيان "اللغة الشاملة تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز بيئة ينتمي إليها الجميع"، مضيفا: "في تويتر، لا تعكس اللغة التي نستخدمها في الكود قيمنا كشركة أو تمثل الأشخاص الذين نخدمهم.. نحن نريد تغيير ذلك".

كما لاحظت ZDNet ، أنه تم إطلاق جهود مماثلة في شركات التكنولوجيا الأخرى مثل GitHub التي استبدلت مصطلح " master" بلغة أكثر حيادية.